Zeevonk op Schevenin­gen: waar en wanneer zie je dat felblauwe licht in het water?

Stel: je wandelt over het strand in Kijkduin of Scheveningen en opeens licht de branding felblauw op. Magisch, toch? Zo ziet het er inderdaad uit. Maar in werkelijkheid is dit een groep bange algen. Zeevonk! Op Scheveningen en Kijkduin kom je die niet vaak tegen, tenzij je weet waar je moet zijn. En vooral: wanneer. We vertellen je er meer over.