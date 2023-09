Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Leidschendam-Voorburg vandaag

Van klimaatac­tie naar kerk: predikant Axel Wicke is wel van de ‘burgerlij­ke ongehoor­zaam­heid’

Op zaterdag staat hij op de Utrechtsebaan tussen duizenden klimaatactivisten, op zondag gaat de Haagse predikant Axel Wicke voor in zijn kerk in Noordwijk. Hoe tegenstrijdig dat ook lijkt, voor hem is het meer dan logisch. ‘Met petities en klimaatmarsen ga je het niet meer redden.’