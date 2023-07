Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Leidschendam-Voorburg vandaag

Met een bijtende hond in zijn arm steekt Jairo baasje Jacco neer: ‘Hij hitste hem tegen mij op’

Met een bijtende hond in zijn arm stak Jairo F. (50) meerdere keren in op diens baasje Jacco (26). Die overleed niet veel later aan zijn verwondingen, maar de dader hoeft mogelijk niet terug de cel in.