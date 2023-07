Emoties lopen hoog op als politie bij huisfeest­je komt: agenten trekken wapenstok, één aanhouding

De emoties liepen vannacht hoog op toen de politie aankwam bij een huisfeestje op de Alberdingk Thijmstraat in Den Haag. Eén persoon belemmerde de politie dusdanig dat hij direct is aangehouden. Even later trokken agenten ook hun wapenstok.