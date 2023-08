Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Leidschendam-Voorburg vandaag

Honderden lachgas­fles­sen ontdekt op ‘normaal’ bedrijven­park, hoe kan dat? ‘Hofjes zijn schimmig’

Voor de tweede keer in korte tijd was het raak in de Meesterstraat in Nootdorp, waar agenten donderdag weer lachgasflessen aantroffen. Dit keer ging het om maar liefst 3758 stuks, met een straatwaarde van 124.000 euro. Op 26 juli werden in dezelfde straat, in een ander pand, ook al 1200 flessen in beslag genomen. Wat is hier aan de hand? ,,Er wordt nog meer ontdekt, let maar op.”