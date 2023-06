Heldere tot licht bewolkte ochtend en middag in Leidschendam-Voorburg

Hoe is het nu met? IJshockey-fenomeen Arie Klein (91) is Canadezen voor altijd dankbaar: ‘Ik bleek er aanleg voor te hebben’

IJshockey is hier te lande een marginale sport. Maar dat is weleens anders geweest. Zeker ook in Den Haag en omstreken. Arie Klein weet er alles van. Een kwart eeuw speelde hij voor Hijs Hokij, waarmee hij de landskampioenschappen aaneen reeg. ,,Nee, ze zijn me op de club nog niet vergeten.’’