Hengelo lijkt weer plank mis te slaan met woningplan Schoolbeekweg

Althans, rechter-staatsraad Jaap Hoekstra leek tijdens een tweede rechtszitting in Den Haag over het omstreden woningbouwplan allesbehalve overtuigd door het verhaal van de gemeente. Nog steeds is niet duidelijk of de bouw van een rood-voor-roodwoning aan de Schoolbeekweg wel mogelijk is na de sloop van stallen en schuren aan de Bentelosestraat in Ambt Delden in buurgemeente Hof van Twente.