Het wordt zaterdag historisch enerverend op de Trekvaartdag: ‘Heel veel te doen en te zien’

Oud-wethouder vereeuwigt liefde voor overleden man Ehsan Turabaz, Afghanis­tan én tussen links en rechts in boek

De Rijswijkse Marloes Borsboom-Turabaz verbaasde vriend en vijand door verliefd te worden op Ehsan Turabaz. ‘Mister Ikea’, zoals Turabaz dankzij zijn werk werd genoemd, was niet alleen achttien jaar ouder en had een ander geloof, hij had ook een ander ideaal. ,,Ik ben links, van GroenLinks, Ehsan was rechts, van VVD-rechts. Een liberaal met een vlinderdas. Dat we hopeloos verliefd op elkaar werden, lag misschien niet voor de hand. Maar het gebeurde wel.”