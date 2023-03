Kind ‘katnapt’ Kelvins poes Mia, beestje al een week spoorloos: ‘Tracker ligt waarschijnlijk in de sloot’

Hoe is het nu met? Presenta­tri­ce Martine van Os had ooit andere dromen: ‘Als kind wilde ik actrice of danseres worden’

Het is alweer bijna 30 jaar geleden dat zij in het programma Lieve Martine antwoord gaf op kijkersvragen. Sindsdien heeft de televisie haar nooit meer losgelaten. En dat terwijl Martine van Os vroeger thuis in Den Haag nooit droomde over een leven als tv-presentatrice.