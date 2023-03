Kinderen stelen kat in Voorburg, beestje al vier dagen vermist

300.000 pillen harddrugs in verborgen ruimte in een auto: drietal verdwijnt jaren achter de tralies

Ze hadden 102.000 pillen speed en ruim 198.000 xtc-pillen in een loods bij Koudekerk, wilden die verkopen en voor de handel die ze wilden beginnen, beschikten ze over auto’s met verborgen ruimtes. Een 30-jarige Delftenaar en twee Hagenaars van 33 en 50 jaar moeten daarom de cel in.