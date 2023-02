Komst omstreden vakantiepark in Vlietland is nog geen uitgemaakte zaak, extra onderzoek gevraagd

Niet te snel beslissen over omstreden huisjes­park in Vlietland, vinden steeds meer partijen

Steeds meer partijen willen dat er extra onderzoek komt voordat toestemming wordt gegeven voor de bouw van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland. Woensdag is er niet alleen in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg een spoeddebat over het onderwerp, ook Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland praten er die dag over.

31 januari