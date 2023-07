Leidschendam-Voorburg: meer dan duizend jongvolwassenen wonen (nog) met ouders

indebuurt.nl Fissa! Deze festivals vinden deze zomer plaats in het Zuiderpark

Heb je zin een feestje, maar houd je niet van reizen? Dat hoeft voor Hagenezen geen probleem te zijn. De onderstaande festivals vinden allemaal plaats in het Zuiderpark in Den Haag. Van een urban festival georganiseerd door een rapper tot een culticultureel festival met muziek van over de hele wereld: je leest er hieronder meer over.