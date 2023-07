Magneetvissers halen brisantgranaat uit WOII uit de Vliet in Leidschendam

Vlag van Haagse Stadspar­tij verdwenen uit het stadhuis: ‘Dit is ordinaire diefstal’

Is het een pesterijtje of gewoon diefstal? De Haagse Stadspartij is op zoek naar haar historische vlag die twee weken geleden uit het stadhuis verdween. De partij heeft aangifte gedaan bij de politie, de gemeente is een intern onderzoek gestart. ,,Dit is ordinaire diefstal en zorgt voor een onveilig gevoel.”