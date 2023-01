Niet te snel beslissen over omstreden huisjespark in Vlietland, vinden steeds meer partijen

O, o, De Mos Terwijl De Mos bij vrijwel elk deeldos­sier bevraagd wordt moet zijn medewethou­der vooral wachten

Het is ergens in de eerste week van de Haagse corruptiezaak dat een van de rechters tegen Rachid Guernaoui zegt: ,,U komt zijdelings voor in dit dossier.” Guernaoui reageert meteen: ,,Ik kom overal zijdelings in voor.” En hoofdverdachte Richard de Mos verzucht iets als: Rachid had allang naar huis gemoeten.

