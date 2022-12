PEC Zwolle O21 komt met kampioenschap stap dichter bij de voetbalpiramide: ‘Dat zou een geweldige stap zijn’

Voorburger leent auto even uit aan klusjesman, maar krijgt geliefde Chevrolet niet terug van rechter

Een autoliefhebber uit Voorburg is er niet in geslaagd om via de rechter zijn verduisterde Chevrolet Corvette uit 1964 terug te krijgen. In 2019 gaf hij de klassieker even mee aan een klusjesman, maar die bracht zijn auto niet meer terug. De Voorburger kwam er daarna achter dat een autohandelaar in Den Haag zijn geliefde Chevrolette in bezit heeft, maar die weigert de oldtimer te retourneren.

