Politie slaat autoruit kapot om kind uit auto te halen, ouder was sleutels vergeten

Toch geen ritje langs de sterren: BN’ers zaten absoluut niet te wachten op Celebrity Tour door Den Haag

Als het in Hollywood kan, dan kan het ook in Den Haag, moet de organisator gedacht hebben. Maar het plan om een Celebrity Tour te doen langs huizen van bekende Nederlanders in Den Haag is op voorhand gecanceld. De BN’ers zaten niet te wachten op een bus vol nieuwsgierige bezoekers.