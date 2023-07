Stralend zonnig weer in Leidschendam-Voorburg vandaag

van wieg tot graf Ria (109) liet een rotjeugd achter zich en vond haar weg: voor ieder probleem had ze een oplossing

Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van: Ria van Ham-Schoemaker (20 november 1913 – 9 juni 2023). Ze had een rotjeugd maar ook een sterk karakter. Thuis in de Riouwstraat was het, met een bullenbak van een stiefvader, niet makkelijk. Maar dat zou niet de loop van haar leven gaan bepalen.