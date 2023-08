DE KWESTIE (GESLOTEN) Moet HTM korte metten maken met Engels in tram en bus?

‘Geen Engels op bus en tram.’ Met een petitie onder deze naam tracht de Stichting Taalverdediging Engelstalige omroepberichten te verwijderen uit het ov in de stad. Terecht? Of een merkwaardige oprisping in een internationale stad als Den Haag?