Tas met handgranaten afgegeven bij politiebureau Leidschendam-Voorburg

Winkeliers en vastgoed­jon­gens vinden elkaar steeds beter: ‘Unieke combinatie die we hier hebben’

Winkeliers in grote steden slaan steeds vaker de handen ineen met vastgoedeigenaren om hun winkelstraat wat meer op de kaart te zetten. Die samenwerking loont, vertellen ze in de Haagse Fahrenheitstraat in Den Haag, waar zo’n constructie is opgestart. Zo is er nu financieel veel meer mogelijk. ,,En je ziet dat ze nu echt naar ons luisteren.’’