Tweede Kamer: compenseer Zeeland bij komst van twee nieuwe kerncentrales

Een motie met die strekking kreeg donderdagmiddag de steun van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Onder andere PvdA en GroenLinks, tegenstanders van meer kerncentrales, stemden tegen. De motie was ingediend door ChristenUnie, VVD, CDA, SGP en Volt.

Geen nieuwe hoogspanningslijn

Zo is een ‘zorgvuldige landschappelijke en ruimtelijke inpassing van de centrales en de bijbehorende energie-infrastructuur’ een harde eis. Daarbij gaat het vooral om de eventuele komst van een extra bovengrondse hoogspanningslijn door Midden-Zeeland. Wat gemeente en provincie betreft is dat niet acceptabel.

De Kamer wil verder dat er ‘proportioneel in Zeeland wordt geïnvesteerd’. Ook moet het kenniscluster rondom nucleaire energieopwekking in Borssele en omgeving worden uitgebreid.

Minister Rob Jetten maakte eerder deze maand bekend dat Borssele, zoals verwacht, de voorkeurslocatie is voor de bouw van twee nieuwe centrales. Bovendien is het de bedoeling dat de bestaande kerncentrale langer open blijft. Eind 2024 valt een definitief besluit. Een van de voorwaarden is dat er voldoende draagvlak is in Zeeland.