Voorspelling: Leidschendam-Voorburg krijgt er tot 2030 meer dan duizend huizen bij

Liefheb­bers lopen uit voor tennistoer­nooi: ‘Dat Arantxa Rus uitgere­kend hier speelde, maakt ons trots’

Het ITF The Hague hield de afgelopen week het tennis in Den Haag en ver daarbuiten in haar greep. Vijf redenen waarom de vijfde editie van het derde toernooi van Nederland ook meteen de beste was. ,,We zijn heel kleinschalig begonnen en het is super gaaf om te zien hoe we elk jaar groeien.”