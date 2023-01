‘Voorstel afschaffen zonnesubsidie moet de prullenbak in’

Het doel van en de aanleiding voor het afschaffen van de salderingsregeling ontbreekt. Minister Jetten stelt dat het financieel té gunstig is om zonnepanelen te nemen. Dat is een rare redenering, want was dit niet juist gewenst voor de omslag naar duurzame energie? Hij zet hiermee het draagvlak en de rechtvaardigheid van de energietransitie op het spel.

Campagne om energie te besparen

De Autoriteit Consument en Markt zegt dat het netwerk het niet zou aankunnen, maar in dit voorstel staat niet dat er minder wordt opgewekt. Zij zegt dat het de gebruiker moet aanzetten om energie te gebruiken als het er is - maar voert de regering niet juist een campagne om mensen energie te laten bespáren?

Er wordt gesteld dat mensen zónder zonnepanelen profiteren als mensen met zonnepanelen geen ‘korting’ op energie meer krijgen. Helaas regelt het wetsvoorstel nergens dat het niet verrekenen van opgewekte energie met geleverde energie ten goede komt aan iedereen. Integendeel. Dit voorstel regelt dat iedereen flexibele tarieven krijgt en daarmee is het risico van de markt volledig bij de huishoudens gelegd. Nu neemt de energieleverancier dat risico nog op zich. De energieleverancier is dus de enige die profiteert van dit wetsvoorstel.

Quote Politieke keuzes over onze energie­voor­zie­ning zijn belangrij­ker dan ooit Renske Leijten

Huurders uitgesloten van winst

Zorgen over mensen die geen kans hebben om zelf energie op te wekken via zonnepanelen, zijn overigens terecht. Zo zijn huurders en zij die niet kunnen investeren nu uitgesloten van ‘winst’. Dit is eenvoudig op te lossen door te zorgen dat meer mensen panelen krijgen of mee kunnen delen waar ze al liggen.

Het afschaffen van de salderingsregeling schaadt het draagvlak voor de energietransitie. Het aanleggen van zonnepanelen wordt minder aantrekkelijk en daarmee ook het zelf opwekken van energie. De opgewekte stroom krijgt de verkoopprijs van het moment van opwekking. Dat is eerlijker, betogen de energieleveranciers. Ze zeggen er niet bij dat dit voor henzelf makkelijker is en verzwijgen ook dat zonnepaneeleigenaren energieproducent worden en maar moeten uitzoeken wat ze ervoor krijgen. Het afschaffen van het verrekenen moet leiden tot meer marktwerking, terwijl juist een meerderheid voor het nationaliseren is.

Iedereen moet mee kunnen doen

Politieke keuzes over onze energievoorziening zijn belangrijker dan ooit. Niet alleen de betaalbaarheid van energie, de omslag naar duurzame energie en de beschikbaarheid van energie zijn belangrijke, grote onderwerpen. Hierbij horen keuzes die logisch, voorspelbaar en eerlijk zijn. We moeten naar een stabiel systeem van energieonafhankelijkheid en energiezekerheid en daarvoor moet iedereen mee kunnen doen. Kiezen voor regionale planning van opwekking, het delen van opgewekte energie en het opslaan ervan. Want we kunnen beter zorgen dat buurten, flatgebouwen, regio’s, zelfvoorzienend worden (en onafhankelijk van energieleveranciers) in plaats van consumenten tegen elkaar uit te spelen ten gunste van een hogere winstmarge voor leveranciers.

Quote Politiek hoort het algemeen belang te dienen en niet de commer­ciële winst van energiele­ve­ran­ciers Renske Leijten

Het wetsvoorstel om salderen af te schaffen, stamt uit een tijd dat velen energie als heilige markt zagen en niet als eerste levensbehoefte. Politiek hoort het algemeen belang te dienen en niet de commerciële winst van energieleveranciers. Daarom kan de Tweede Kamer dit voorstel het beste naar de prullenbak verwijzen.

Renske Leijten is lid van de Tweede Kamer voor de SP.