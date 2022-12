VVD-kamerlid vindt dat criminelen in EBI in Vught nog te veel vrijheden hebben

Heeft de gewone kapper langste tijd gehad? ‘Er verdwijnt nu heel wat gif door het afvoerput­je’

Schadelijke synthetische verf of toch natuurlijke? René Slierendrecht (61) heeft een milieubewuste kapperszaak en begon daarmee een trend die voor heel Nederland weleens de toekomst zou kunnen zijn. ,,Klanten lopen de deur uit met gezonder, voller en lekker vallend haar waar ze niet dagelijks mee aan de slag hoeven.” Er is wel een nadeel: ,,We kunnen haren niet lichter maken.”

24 december