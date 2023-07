‘Warenhuis van de toekomst’ Tomo in Mall of The Netherlands moet al na vier maanden deuren sluiten

indebuurt.nl Dit is waarom het ene straatnaam­bord wel uitleg geeft, en het andere niet

Vanuit de gemeente was langere tijd de wens om onderteksten met uitleg onder de Zoetermeerse straatnaamborden te hangen. Want: wie is Van Diest aan de Van Diestlaan, en waarom heet de straat Vrouwenhuiswaard zo? In sommige straten zien we de onderborden inderdaad hangen, maar op heel veel plekken ook niet. Hoe zit dat?