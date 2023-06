A6 meerdere avonden en nachten dicht tussen Lelystad en Almere vanwege vernieuwen asfalt

Parfumdie­ven blijken in Emmeloord nét vast te zitten als supermarkt­baas zich ook meldt

Twee winkeldieven die gistermiddag werden opgepakt voor de diefstal van twee flesjes parfum in Emmeloord, bleken eerder ook te hebben toegeslagen in een supermarkt. Toen de filiaalmanager de politie vroeg of die toevallig twee winkeldieven herkende die hij op beeld had staan, bleek het duo net op het politiebureau te zitten.