Aanvallen met hete olie en water: waarom mogen gedetineerden aan de slag in de keuken?

Daan redt bijna failliete scheeps­werf, stapt over naar superjach­ten en zwaait als laatste telg af

Van zieltogende scheepswerf op de Veluwe naar specialist in groot onderhoud van superjachten op Urk. Daan Balk (54) reanimeerde in een kwart eeuw Balk Shipyard. Een jaar na de verkoop van het familiebedrijf stapt hij ook uit de leiding. Voor het eerst in 225 jaar staat geen Balk-telg meer aan het roer. ,,Is om sentimentele redenen directeur blijven ook het beste voor het bedrijf?”