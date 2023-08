Agora Theater in Lelystad staat tijdens het Seabottom Festival in het teken van Jazz, R&B en Funk

Provincie Flevoland moedigt inwoners aan: ‘Ga voor een ‘staycation!’

Vakantie in eigen land. Na corona leek het even de norm. Toch worden vandaag de dag weer evenveel vakanties doorgebracht in het buitenland als voor corona. Met de ‘staycation’ challenge wil provincie Flevoland mensen aanmoedigen vakantie in Flevoland te vieren.