Almelose burgemeester Arjen Gerritsen commissaris van de Koning in Flevoland

Man (50) uit Lelystad die zijn vrouw (51) gedrogeerd en gewurgd zou hebben, zit voorlopig vast

De 50-jarige E.S. uit Lelystad blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank maandag beslist in een pro forma-zitting. S. wordt ervan verdacht zijn 51-jarige vrouw te hebben vermoord. Op 23 november vorig jaar zou hij haar iets hebben toegediend en hebben gewurgd. Ze overleed een week later in het ziekenhuis.