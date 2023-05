Anton Klijn nieuwe directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Adil (57) van de oorlog in Soedan naar vakantie­park in Flevoland: ‘Dankbaar dat we veilig zijn’

Van de oorlog in Soedan naar een vakantiepark in Biddinghuizen. Het contrast kan bijna niet groter zijn voor Adil Gebreil (57). Hij is Soedanees, maar heeft ook een Nederlands paspoort. Dankbaar maakte hij gebruik van het Nederlandse aanbod om het land in oorlog te verlaten. ,,Ik ben nu veilig. Dat is het belangrijkste.”