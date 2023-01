Auto schiet bij Lelystad van de weg en belandt ondersteboven in de sloot

Verdachte (42) van verkrach­ting uit Lelystad moet seksleven openbaren: ‘Heel moeilijk onderwerp’

Winston E. (42) uit Lelystad heeft het moeilijk in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat zei hij dinsdag in een pro-formazitting in de Lelystadse rechtbank. De man wordt verdacht van het verkrachten van een 12-jarig meisje en bezit van kinderporno. In het PBC is hij bezig met zijn verleden. ,,Dat zijn moeilijke gesprekken.’’

