‘Bankmedewerkers’ sluizen bijna 500.000 euro bij tientallen slachtoffers weg, drie verdachten aangehouden

Laatste poging om ‘dominant’ bouwplan op histori­sche plek in Lelystad te voorkomen: ‘Het is te hoog en te massaal’

Het is de laatste strohalm voor bewoners van het werkeiland in Lelystad, die fel tegen de bouw van twee ‘dominante’ appartementencomplexen zijn. Wethouder Piet van Dijk gaat nog eens in gesprek met de initiatiefnemer, ontwikkelaar Levago. Om aandacht te vragen voor een alternatief plan, dat beter valt op deze historische plek. ,,Dan kunnen we in elk geval de conclusie trekken dat we er alles aan hebben gedaan.’’