Behandeling voor Stanley uit Lelystad die dochters ontvoerde: ‘Ik ben slim, maar niet altijd verstandig’

Harderwijk­se therapeut (60) gestraft voor seksueel misbruik: patiënte bewaarde sperma in wc-papier als bewijs

Een 60-jarige sociaal therapeut uit Harderwijk is veroordeeld tot celstraf omdat hij zich schuldig maakte aan ontucht met een patiënt in de tbs-kliniek in Almere. De rechtbank in Lelystad legde hem achttien maanden op, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook mag de inwoner van Harderwijk niet meer als therapeut werken.