Bereikbaarheid voorzieningen in Lelystad gelijk gebleven: acht van de negen binnen kwartier fietsen

‘s Nachts rijdt Jeffrey (23) door de Noordoost­pol­der: 'Ik opende mijn Snapchat en hoorde een harde klap’

Twee jonge mannen die midden in het leven staan, komen elkaar in de nacht van 7 november 2021 tegen op de Noordermiddenweg bij Creil. De één (22) op de fiets, de ander in een Volkswagen Golf. Door een Snapchatbericht gaat het gruwelijk mis. Want even is Jeffrey O. (23) uit Joure afgeleid, waardoor hij de fietser over het hoofd ziet. De klap is zo groot, dat die een dag later overlijdt aan zijn verwondingen.