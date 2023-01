Bestuurder bestelbus komt met opmerkelijk excuus nadat politie Lelystad hem aan de kant zet

Politie Lelystad zag een bestelbus rijden waarvan de achterklep wagenwijd openstond vrijdagavond in een wijk in Lelystad. Toen de politiewagen achter het voertuig reed, zagen de agenten niets bijzonders uit de bestelbus steken. De reden waarom de klep openstond, was voor hen een raadsel.

Agenten wisten niet wat ze hoorden en hebben de bestuurder erop gewezen dat dat niet de bedoeling is en de man in het vervolg alle autoruiten ijsvrij moet maken. Of de bestuurder er met een waarschuwing vanaf is gekomen of alsnog een boete heeft gekregen, is niet bekend.