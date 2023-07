Bewoner moet nog bijkomen van ravage nadat gasexplosie zijn huis verwoest: ‘Engeltje op onze schouder’

Buurman beant­woordt liefde niet: man smijt stenen door ramen en loopt over dakgoot

Hij was eenzaam. Zijn liefde voor de buurman werd niet beantwoord. Sterker nog, die was er vandoor gegaan met zijn beste vriend. En toen ging het even niet zo goed met R.M. uit Lelystad. Hij smeet twee keer een baksteen door de ruit van zijn ‘ex-geliefde’ en zou via de dakgoot bij hem hebben proberen in te breken. Reden genoeg voor woningverhuurder Vesteda naar de rechter te stappen om hem uit zijn huis te zetten.