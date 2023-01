Bezoekers kan straks voor recreatie naar Poort Oostvaardersplassen in Lelystad via nieuwe entree

Broers vrijgespro­ken van dodelijke steekpar­tij; wel straf voor geweld voor oud-Emmeloor­der

Een oud-Emmeloorder is vandaag samen met zijn twee broers veroordeeld voor geweld tegen een 26-jarige man in Almere, die daarbij om het leven kwam. Henry A. (19) - die inmiddels in Amsterdam woont - kreeg een werkstraf van 150 uur opgelegd, waarvan 50 uur voorwaardelijk. Zijn broers hadden een grotere rol in het incident, maar bewijs dat zij de dodelijke steekwond hebben toegebracht, is er niet.

23 januari