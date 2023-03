Brand verwoest gebouw outdoorcentrum in bossen tussen Zeewolde en Lelystad: donkere rookwolken van verre te zien

Inwoners van Lelystad kunnen helpen bij bestrijden van gevaarlij­ke reuzenbe­ren­klauw

Landschapsbeheer Flevoland zoekt vrijwilligers in Lelystad die mee willen helpen om de reuzenberenklauw in de stad te bestrijden. De reuzenberenklauw is een woekerende exoot die inheemse plantensoorten verdringt en voor ernstige brandwonden kan zorgen.