Brand woning Lelystad ‘vermoedelijk’ aangestoken: alerte buurman voorkomt erger

Gouden Kiekendief voor Henk Tiesinga bij afscheid van Fauna beheereen­heid Flevoland

Henk Tiesinga is geëerd met de Gouden Kiekendief. Hij ontving de onderscheiding onder meer voor zijn grote inzet voor duurzaamheidsinitiatieven in Noordoostpolder, de energietransitie in Flevoland en zijn rol in het vormgeven van een toekomstbestendig faunabeheer in de provincie.