Brandweer forceert deur in Lelystad voor drooggekookt pannetje eieren

Op een gestolen heftruck rijdt Leendert K. (22) rondjes op het industrieterrein van Urk. Tot een plaatsgenoot in een ruzie plots naar achter stapt, onder de heftruck komt en invalide raakt. Het gebeurt voor de illegale bar waar K. eerder die avond is geweigerd. Dus rijst de vraag: is dit een wraakactie of toch een ongeluk?