De buurman lag een week lang dood in huis, maar niemand die iets merkte

OM wil Lelystede­ling de cel in voor bezit van ruim 23.000 kinderpor­no­be­stan­den

14:47 Hij kan zich heel kwaad maken over ‘zaken die in de wereld gebeuren’. Dus toen de 67-jarige A.K. uit Lelystad een televisieprogramma had gezien over kindermisbruik, was hij zelf maar eens op zoek gegaan op internet. Om te ontdekken dat er veel, heel veel kinderporno vrij gemakkelijk toegankelijk is. Verdraaid nog aan toe, had hij naar eigen zeggen gedacht.