De meeste auto's in de gemeente Lelystad komen uit 2011

Wéér een gaslek bij rioolwerk in Emmeloord: Derde in twee weken tijd

Voor de derde keer in twee weken tijd is er een gaslek ontstaan tijdens werkzaamheden in de Waterbuurt in Emmeloord. In die wijk wordt al enige tijd gewerkt aan de riolering, met regelmatig schade aan leidingen door het graven als gevolg.