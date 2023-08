De strijd om de tweede casinovergunning in Lelystad: ‘We hebben al 3 miljoen euro geïnvesteerd’

Grote zorgen over plannen voor nieuwe scholen in Marknesse en Ens: ‘Risico op uitstel’

Alle basisscholen in het dorp onder één dak, inclusief kinderopvang. Daar wordt sinds enige over nagedacht in Marknesse en Ens. Maar de overkoepelende stichting Aves maakt zich ‘grote zorgen’ of dit werkelijkheid kan worden. Dat heeft te maken met de mogelijke uitbreiding van de grote campus voor het voortgezet onderwijs die in Emmeloord komt.