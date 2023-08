Dichte mist in Flevoland neemt af: code geel weer ingetrokken

Blauwalg gevonden bij de sluis in de Leeghwater­plas in Almere: waterschap waarschuwt voor contact

In Almere is opnieuw blauwalg gevonden. Eerder deze week werd het gevonden bij het Noorderplassenstrand en nu is er blauwalg bij de sluis in de Leeghwaterplas aangetroffen. Dat laat het Waterschap Zuiderzeeland weten.