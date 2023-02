Dode en gewonde door ongeluk op A6 bij Lelystad

Waterstand zit kribverla­ging in Panner­densch Kanaal opnieuw dwars

De verlaging van 35 rivierkribben in het Pannerdensch Kanaal in Gelderland loopt opnieuw vertraging op door de waterstand in de grote rivieren. Vorige zomer moest de start van het karwei worden uitgesteld vanwege extreem lage waterstanden. Nu ligt het werk stil tot het voorjaar wegens te hoog water in de rivieren, aldus Rijkswaterstaat. Het karwei moet in 2024 klaar zijn.

