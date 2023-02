Explosief zorgt voor brand in woning Lelystad

UPDATE & VIDEO Auto’s botsen frontaal op elkaar op A6-viaduct Emmeloord: drie gewonden naar het ziekenhuis

Bij een ernstige aanrijding bij Emmeloord zijn drie mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde op het viaduct van de N351 over de A6. De weg is afgesloten.

31 januari