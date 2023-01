Familie, vrienden en onbekenden zoeken naar ‘beperkte’ Paulus Daniels (59) uit Lelystad: ‘Hartverscheurend’

PvdA Noordoost­pol­der door het stof na relletje rond wethouder, onrust onder leden: ‘Slecht van geslapen’

Na een ‘heel pittige vergadering’ trekt PvdA Noordoostpolder het boetekleed aan. De partij biedt excuses aan voor de ‘verwarring’ die is ontstaan rond kandidaat-wethouder René van Amersfoort. ‘We hebben een fout gemaakt in de cv’, meldt fractievoorzitter Lianne Mulder. Ondertussen zitten partijleden met de kwestie in de maag: ,,Ik neem afstand van de PvdA.’’

28 januari