Frontale botsing op dijk tussen Lelystad en Enkhuizen: autobestuurder zwaar gewond

Je valt wel op, als je politieau­to voorrang wilt geven als jij al op de rotonde rijdt

Wat je niet moet doen om niet op te vallen als je een politieauto tegen komt op straat? Die auto voorrang geven om de rotonde op te rijden terwijl jij er al op rijdt. Die op z’n minst opmerkelijke actie deed de agenten in Lelystad gisterochtend even voor half negen besluiten de auto toch maar eens even aan de kant te zetten.

14:05