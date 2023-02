Geen toeristen, maar vluchtelingen in lege terminal van Lelystad Airport? ‘Goed idee, meteen doen’

Man (38) steekt mes in neus van jongen op horecap­lein in Lelystad: dit is zijn straf

Een meisje overstuur, rake klappen en een diepe snijwond in het gezicht. Wat een gezellig avondje uiteten moest zijn, sloeg in de zomer van 2019 om in een forse ruzie in Lelystad. De 38-jarige Poolse B.M. zou daarbij een jongen in zijn neus hebben gestoken. Deze week hoorde hij zijn straf.

26 januari