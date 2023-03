Getuige in ziekenhuis, Samantha (32) uit Lelystad moet weer wachten op rechtszaak

Derde klasse Swift’64 bijt tanden weer stuk op hekkenslui­ter Elspeet en moet degradatie nu echt gaan vrezen

In de strijd om lijfsbehoud heeft Swift ’64 zichzelf behoorlijk in de voet geschoten. Tegen hekkensluiter Elspeet leken de Flevolanders er met de winst vandoor te gaan, maar zoals vaker dit seizoen ging het in extremis alsnog mis: 2-2. „We laten het wéér gebeuren.”