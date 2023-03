GroenLinks wil honderden miljoenen om van Oostvaardersplassen en Veluwe enorm natuurgebied te maken

Jonge man met vuurwapen probeert supermarkt in Almere te overvallen: politie zoekt getuigen

Gisterenavond probeerde een jonge man iets voor 19:30 een supermarkt aan de Wezelstraat in Almere te overvallen. Hierbij bedreigde hij een medewerkster met een wapen, waarna hij zonder buit op de vlucht geslagen is. De politie is op zoek naar getuigen.